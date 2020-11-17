Элитную пятиэтажку пристроят к особняку Бурмистровых на улице Ильинской

В Нижнем Новгороде к особняку купцов Бурмистровых на улице Ильинской пристроят пятиэтажный элитный дом. Об этом сообщает «Время Н».

Согласно информации, усадьба является объектом культурного наследия и включает в себя главный дом и флигель, оба здания расположены по улице Ильинской №55 под литерами «А» и «В» соответственно.

Для сохранения усадьбы Бурмистровых планируется реконструировать флигель в 2021-2022 годах, а главный дом снести и на его же месте воссоздать новую точную копию, сохранив прежние размеры и фасады.

Кроме того, из акта государственной историко-культурной экспертизы документации следует, что рядом с главным домом усадьбы будет построен новый элитный дом.

Напомним, что ранее в ходе ремонтных работ была уничтожена историческая декоративная лепнина на фасаде Усадьбы Ненюковых в центре Нижнего Новгорода.

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