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Политика

Виталий Ковалев станет главой департамента дорожного хозяйства Нижнего Новгорода

Он выйдет на работу уже 18 ноября
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Виталий Ковалев станет главой департамента дорожного хозяйства Нижнего Новгорода

Виталий Ковалев станет главой департамента дорожного хозяйства Нижнего Новгорода

Фото: СОЦСЕТИ

Виталий Ковалев возглавит департамент дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. Его назначение запланировано на 18 ноября. Информацию об этом «Комсомолке» подтвердили в администрации Нижнего Новгорода.

- Последний рабочий день Александра Герасименко - 17 ноября, - сообщили в городской администрации. - Он ушел по своему желанию в связи с переходом на новое место работы.

Напомним, Виталий Ковалев в администрации совсем не новое лицо. Начиная с 2011 года, он возглавлял управление по благоустройству администрации Нижнего Новгорода. В 2016 году он стал главой администрации Приокского района Нижнего Новгорода, а последние годы возглавлял администрацию Кстовского района.

СПРАВКА

Виталий Ковалев родился 27 апреля 1973 года в городе Ворошиловград . В 1995 году окончил Горьковский политехнический институт имени Жданова по специальности "Инженер-химик технолог".