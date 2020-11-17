Сразу четыре поезда отменили между Москвой и Нижним Новгородом из-за схода вагонов под Ковровом во Владимирской области. Об этом сообщается на сайте РЖД.

- Движение поездов между станциями Владимир и Кровов приостановлено на время ликвидации последствия схода вагонов грузового поезда, - говорится в сообщении. – В связи с этим 17 ноября были внесены изменения в расписание поездов, следующих по маршруту Москва – Нижний Новгород.

В частности, был отменен поезд № 731 «Ласточка». Вместо него можно будет поехать на поезде № 705 Нижний Новгород – Москва. Также будет отменен поезд № 706 «Стриж», вместо него можно уехать на поезде № 708 Нижний Новгород – Москва. Поезда № 732 и 734 «Ласточка» Москва – Нижний Новгород, а также № 733 Нижний Новгород – Москва сегодня будут обслуживаться укороченными составами из пяти вагонов. Поезда №708 «Стриж» Москва – Нижний Новгород, а также №№ 707, 709 «Стриж» Нижний Новгород – Москва 17 ноября будут обслуживаться резервными составами из вагонов поездов «Ласточка».

Напомним, сход 35 вагонов грузового поезда произошел вблизи Коврова накануне около половины третьего дня. В результате, один человек погиб. Сейчас обстоятельства происшествия выясняются.