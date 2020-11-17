От строительства ТЦ на Мытном рынке отказались

Проект реконструкции Мытного рынка на Большой Покровской будет скорректирован. Об этом стало известно в ходе выездного совещания под руководством заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова.

- Мытный рынок – это знаковое для города место. Он расположен в границах исторической территории «Старый Нижний Новгород», - напомнил Сергей Морозов. - Проект строительства здесь нового здания был разработан еще в 2011 году. За прошедшие годы многие нормы законодательства изменились. Поэтому проект необходимо скорректировать.

В частности, собственнику предстоит разработать недостающие разделы о сохранности ближайших объектов культурного наследия. Кроме того, архитектурный облик здания должен пройти дополнительное согласование архитектурного совета.

- Мы скорректируем проект, - пообещал генеральный директор ООО «Мытный двор» Ваган Багдасарян. - Это будет сельскохозяйственный рынок в 2-3 этажа. К работам приступим уже сегодня. Как он будет выглядеть, станет понятно уже через месяц.