В Сергаче горела станция переливания крови

В минувшую субботу, 14 ноября, в 10:23 по номеру «112» очевидцы сообщили о пожаре на станции переливания крови в городе Сергач. К слову, местом возгорания стала крыша здания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
На место происшествия сразу же выехали пожарные подразделения, но вызов оказался ложным.
Происшествие возникло в ходе ремонтных работ, которые проводились на соседнем здании – Центральной районной больницы. Рабочие самостоятельно потушили возгорание, ещё до приезда пожарных.
- На работу медицинского учреждения это не повлияло, - отметили в ведомстве.
Напомним, что ранее мы сообщали о семье Ливадоновых из Нижегородской области, у которых произошел пожар и взрыв масляного радиатора в новом строящемся доме.
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