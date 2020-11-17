В Сергаче горела станция переливания крови

В минувшую субботу, 14 ноября, в 10:23 по номеру «112» очевидцы сообщили о пожаре на станции переливания крови в городе Сергач. К слову, местом возгорания стала крыша здания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На место происшествия сразу же выехали пожарные подразделения, но вызов оказался ложным.

Происшествие возникло в ходе ремонтных работ, которые проводились на соседнем здании – Центральной районной больницы. Рабочие самостоятельно потушили возгорание, ещё до приезда пожарных.

- На работу медицинского учреждения это не повлияло, - отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее мы сообщали о семье Ливадоновых из Нижегородской области, у которых произошел пожар и взрыв масляного радиатора в новом строящемся доме.

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