Школьники из нижегородских сёл и дети-сироты смогут бесплатно ездить в общественном транспорте

Бесплатные поездки на общественном транспорте хотят разрешить для школьников из сельских населенных пунктов и детей-сирот. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области.

На очередном заседании регионального Заксобрания было вынесено предложение о дополнительных льготах. В частности, этот вопрос коснулся учащихся из сёл и рабочих посёлков, где нет школьных автобусов.

Сейчас в течение учебного года для сельских ребят предусмотрено ограниченное количество поездок: до школы и обратно. Новые изменения в законодательстве предполагают бесплатный проезд на всех видах транспорта в городском и пригородном сообщении с неограниченным количеством поездок.

Также депутаты рассмотрели вопрос расширения возможностей для детей-сирот. Так, в настоящее время у детей-сирот есть бесплатный проезд на одном виде общественного транспорта. При этом вид транспорта они выбирают самостоятельно, а льготы недоступны в летний период.

Внесение поправок подразумевает бесплатный проезд во всех видах общественного транспорта по городу и пригородного сообщения. Ограничение льгот на летний период остаётся прежним.

Изменения в закон рекомендованы к принятию на заседании Законодательного Собрания 26 ноября во втором чтении.

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