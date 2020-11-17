ЖК «Квартал Европейский» в Нижнем Новгороде достроят в 2021 году

Жилой комплекс «Квартал Европейский» на улице Тимирязева в Нижнем Новгороде достроят. Об этом сообщается на странице долгостроя в Instagram.

В минувшие выходные на объекте прошло первое выездное совещание, в котором принял участие заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов. В ходе встречи стало известно, что с 16 ноября будет вестись обследование объекта.

Также к концу текущего года строительную площадку ЖК «Квартал Европейский» расчистят и на территории установят строительный городок. До 20 января 2021 года подрядчик будет вести только те виды работы, которые могут выполняться по предписанию проектной организации до прохождения госэкспертизы проекта.

К основным работам планируется приступить с третьей декады января следующего года. Заниматься стройкой станут порядка 80 человек.

Сдача ЖК «Квартал Европейский» запланирована на четвертый квартал 2021 года.

Напомним, что долгое время строительство и сроки сдачи домов переносились, а в скором времени и вовсе стали заморожены.

Обманутые дольщики долгое время пытались привлечь внимание к своей проблеме и только благодаря активному участию губернатора Нижегородской области Глеба Никитина решение стало возможным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!