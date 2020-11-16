На площади Минина в Нижнем Новгороде монтируют разворотное троллейбусное кольцо

На площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде начат монтаж малого разворотного троллейбусного кольца. Таким образом происходит подготовка к реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей".

В МП "Нижегородэлектротранс" пояснили, что в следствии монтажа малого кольца для разворота троллейбусов они будут поворачивать налево, а не как было прежде — направо. Это позволит не ограничивать движение троллейбусов ради ремонта участка проезжей части от Дмитриевской башни до памятника Чкалову.

Напомним, что случаи ДТП участились на дорогах Нижегородской области. На днях, 14 ноября, одно из них произошло в Дивеевском районе области, возле населённого пункта Кременки. В результате погибли три человека. Ранее "Комсомолка" сообщала о подробностях несчастного случая.

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