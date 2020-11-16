Количество отравившихся детей в Дзержинской средней школе достигло шести

Число обратившихся за медицинской помощью школьников, учащихся дзержинской средней школы №20, уже увеличилось до шести. Стало известно, что проверку ведёт Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На настоящий момент трое из пострадавших учеников находятся в больнице. Другие лечатся дома.

Сотрудники Следственного комитета поработали на месте и установили все обстоятельства произошедшего. Ранее школьную столовую проверили прокуратура — на соблюдение ФЗ при организации питания и региональный Роспотребнадзор — на предмет бактериальных и вирусных инфекций. Работа столовой была приостановлена. Эксперты собрали суточные пробы сырья, продуктов, смыва и воды. Более того, сотрудников столовой тоже были проверены на кишечные и бактериальные инфекции. Проводится дополнительная проверка школьного пищеблока на предмет соблюдения санитарно-противоэпидемического режима.

Напомним, ранее "Комсомолка" сообщала, что в средней школе №20 города Дзержинск Нижегородской области массово отравились учащиеся второго класса. Ученики почувствовали себя плохо, у них проявились признаки острого кишечного расстройства. Несколько человек были госпитализированы в инфекционную больницу. Прежде было известно о четырёх таких детях.

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