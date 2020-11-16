Два человека погибли на пожаре в Городце

Печальные новости пришли из Городца сегодня вечером: там при пожаре в жилом доме погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

"Сообщение о возгорании поступило в 20:27 - горел многоквартирный жилой дом на улице Чернышевского" , - рассказали в ведомстве.

К девяти часам вечера пожар на площади 3 квадратных метра был потушен. Из дома пришлось эвакуировать 39 человек, в том числе ребенка. Два человека погибли.

Причина возгорания пока не установлена, в этом пожарным дознавателям еще предстоит разобраться.