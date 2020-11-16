Нижегородский ночной клуб на Рождественской закрыли из-за нарушения запрета вечеринок

Нижегородский ночной клуб на улице Рождественской закрыли из-за нарушения Указа губернатора о запрете на проведение вечеринок. В ночь с 13 на 14 ноября специалисты Департамента региональной безопасности и сотрудники полиции проводили рейд по ночным клубам Нижегородского района города. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

В ходе проверки было выявлено, что два из трёх заведений, в которые решила наведаться инспекция, были закрыты. А вот третье — ночной клуб на улице Рождественской — продолжает работу в закрытом режиме. Туда сотрудники департамента пришли под видом посетителей. После чего полицейские начали расследование в отношении юридического лица по фактам обнаруженных нарушений и составили протокол.

По данным департамента региональной безопасности Нижегородской области, в итоге проверок, прошедших в Нижегородском регионе с 9 по 15 ноября, суды вынесли 71 предупреждение, назначили штрафы на 690 600 рублей и провели 1 740 профилактических бесед.

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