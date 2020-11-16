Полицейский задержан за получение взятки от арзамасского предпринимателя

В городе Арзамас Нижегородской области возбудили уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции местной полиции. Его подозревают в получении взятки. Информацией об этом поделилось Следственное управление Следственного комитета РФ по Нижегородскому региону.

По предоставленным данным, 12 ноября этого года старший лейтенант полиции, проверяя деятельность предпринимателя, принял от него взятку в размере 50 тысяч рублей. Бизнесмен рассчитывал вернуть товар, который был изъят в ходе проверки, за "вознаграждение" полицейскому и уйти от уголовной ответственности.

Противоправные действия злоумышленников пресекли сотрудники УФСБ, следственного комитета и службы собственной безопасности ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

На настоящий момент подозреваемый задержан и заключён под домашний арест на два месяца, а расследование продолжается.

Напомним, что ранее ещё одного замдиректора "Нижегородского водоканала" арестовали за получение взяток.

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