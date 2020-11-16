Нижегородский технопарк «Анкудиновка» снова стал одним из лучших в России Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский технопарк "Анкудиновка" четвёртый год подряд становится одним из лучших технопарков России. Всего в национальном рейтинге 41 позиция из 23 регионов страны. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Более того, технопарк "Анкудиновка" был включён Ассоциацией кластеров и технопарков России в группу А+, что означает наивысшую оценку функционирования IT-парка. Как выяснилось, технопарки оценивались по набору из 20 критериев. Первоочерёдные из них — активность резидентов и инновационная привлекательность IT-парка.

— Высокие показатели этих направлений говорят о том, что подход у специалистов технопарка верный. С учётом исторически сильной научной базы синергия инноваций и инвестиций — хорошая база для дальнейшего развития региона, — обратил внимание Глеб Никитин.

Директор УК технопарка «Анкудиновка» Тимур Радаев отметил, что научно-технический комплекс является не только региональным представительством Фонда содействия инновациям в Нижегородском регионе, но и проводником программ поддержки фонда "Сколково". По словам директора, это означает, что нижегородский IT-парк представляет собой "разветвлённую инфраструктурную экосистему поддержки всего регионального предпринимательства".

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