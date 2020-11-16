Нижний Новгород украсят к Новому Году почти за 50 млн рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

К Новому Году и Рождеству Нижний Новгород будет украшен иллюминацией за 49,8 миллиона рублей. Эти средства выделит администрация города. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Сейчас "Городской центр градостроительства и архитектуры" проводит конкурс по поиску подрядной организации, которая выполнит оба этапа работ. Первый — до 25 декабря этого года, а второй — до 20 февраля 2021. На улицах города должны появиться объёмно-пространственные композиции, световые консоли и другая иллюминация, декоративные украшение деревьев, перетяжки и гирлянды. Вместе с тем украшены будут не только парки и скверы города, но и многие другие точки. К примеру, Зеленский съезд и мосты, а именно метромост и Канавинский.

Выбор подрядчика будет длиться до 25 ноября, после чего ему будет дан ровно месяц на установку всей иллюминации. А вот закупка главной новогодней ёлки города для площади Минина и Пожарского в бюджет Нижнего Новгорода не заложена, так как её купит меценат.

Стоит напомнить, что Нижний Новгород является Новогодней столицей России 2021-ого года.

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