Для въезда в Саров стали обязательными справки об отсутствии коронавируса Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По новым правилам для въезда в город Саров Нижегородской области требуется справка об отсутствии коронавируса. Она будут действовать пять дней с момента выдачи. Об этом сообщается на официальном сайте администрации ЗАТО.

13 ноября прошло заседание городского штаба по противодействию распространению коронавируса. Тогда было принято решение оформлять разовые пропуска для въезда в Саров. Цель визита на выдачу не влияет.

Это правило регламентировано и вступило в силу сегодня, 16 ноября.

Напомним, за последние сутки в 23 районах Нижегородской области новых заражений COVID-19 не выявили. А кроме того, по данным на 16 ноября, 40 449 жителей региона, у которых прежде был подтверждён COVID-19, уже здоровы. Рейтинг заболеваемости по муниципалитетам Нижегородского региона остаётся прежним: наибольшее число заболевших выявлено в Дзержинске, в городе Бор и Павловском районе. Вместе с тем возобновляется работа театров и концертных залов области.

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