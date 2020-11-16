В 23 районах Нижегородской области новых заражений COVID-19 не выявили Фото: Павел МАРТИНЧИК

В 23 районах Нижегородской области за сутки не обнаружили новых заражений коронавирусом. А кроме того, 40 449 жителей региона, у которых прежде был подтверждён COVID-19, уже здоровы.

По данным регионального Минздрава на 16 ноября, в Нижегородской области 48 210 заражённых коронавирусом жителей. 22 095 человек из них проживают в Нижнем Новгороде, а оставшиеся 26 115 – в муниципалитетах и городских округах области. Так, коронавирус зафиксирован у 4 589 жителей Дзержинска, у 2 485 человек – в городе Бор, у 1 933 – в Павловском районе, у 1 184 – в Богородском районе, у 1 078 – в Городецком, у 909 – в Кстовском районе, у 905 – в Кулебакском районе, у 858 – в Балахнинском районе, у 740 – в Володарском районе, у 674 – в г.о. Семёновский, у 642 – в Арзамасе, у 642 – в Лысковском районе, у 612 – в Шатковском районе.

Напомним, ранее губернатор региона Глеб Никитин поручил всем районам Нижегородской области объединиться для борьбы с эпидемией коронавируса и усилить работу районных оперативных штабов.

А также вчера стало известно, что работа театров и концертных залов Нижегородской области возобновляется. Но это не отменяет дополнительное финансирование, которое они продолжат получать до конца 2020 года.

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