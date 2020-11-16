Пострадавший при пожаре калининградский подросток доставлен в Нижний Новгород

Пострадавшего при пожаре подростка из Калининграда доставили в Нижний Новгород спецбортом МЧС. Его сопровождали сотрудники всероссийского центра медицины катастроф «Защита». Об этом сообщило медицинское информационное агентство "Стационар-пресс".

В результате пожара, случившегося 9 ноября, юноша получил тяжёлые травмы. 70% его тела поражены ожогами 2 и 3 степени. А кроме того, поражены и дыхательные пути тоже.

Нижегородские врачи — сотрудники ожогового центра Университетской клиники ПИМУ —проводили телемедицинские консультации по лечению подростка с самого момента его госпитализации в областную больницу Калининграда. После чего его состояние стабилизировалось, а это позволило транспортировать юношу в Нижний Новгород. На сегодняшний день нижегородские медики оценивают его состояние как тяжёлое. Он госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации, а также переведён на искусственную вентиляцию легких.

Напомним, недавно был опубликован рейтинг лучших медучреждений Нижегородской области по мнению жителей региона.

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