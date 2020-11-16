Прокуратура проверяет соблюдение ФЗ при организации питания в средней школе Дзержинска, где отравились дети

В дзержинской средней школе №20, где в пятницу отравились ученики, сейчас проходит проверка прокуратурой. Прокуратура Нижегородской области с привлечением городской прокуратуры Дзержинска проверяет соблюдение средней школой федерального законодательства при организации питания для детей. Информация об этом размещена на официальном сайте прокуратуры региона.

По результатам проверки будут приняты меры реагирования.

Напомним, ранее "Комсомолка" сообщала, что в средней школе №20 города Дзержинск Нижегородской области массово отравились учащиеся. Ученики начальных классов почувствовали себя плохо, у них проявились признаки острого кишечного расстройства. Несколько человек были госпитализированы в инфекционную больницу. Сейчас, по данным мэрии Дзержинска, в больнице остаются четыре человека. В самой школе сотрудники Роспотребнадзора проводят все необходимые проверки. Столовая закрыта, а также проводится дезинфекция в помещениях пищеблока, столовой, классах и местах общего пользования.

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