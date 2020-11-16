В парке "Швейцария" могут появиться экзотические деревья Фото: Елена КАРАЛ

В нижегородском парке "Швейцария" планируют высадить экзотические деревья в 2021 году. Об этом известили в ходе обсуждений ассортимента его будущих зелёных насаждений и мест их посадки.

Встречу проводили эксперты НГСХА, ННГУ, Горкомэкологии, Рослесозащиты, архитектурно-ландшафтного центра «Архиленд» вместе с представителями попечительского совета и членами рабочей группы по экологии и охране природы общественного совета «Швейцарии».

Идея высадки экзотической растительности в нижегородском парке принадлежит директору Ботанического сада ННГУ им. Н.И. Лобачевского Александре Широковой. Так сказано в официальном инстаграм-профиле «Швейцарии» . Большинство из задуманных растений приспособятся к нижегородскому климату — уверена эксперт университета.

В течение этой недели эксперты будут изучать экзотические деревья, уровень их неприхотливости в уходе и адаптацию к местной среде. В конце недели они направят свои замечания и предложения по дендроплану парка подрядчику ГК «ЕКС», который и занимается благоустройством «Швейцарии».

Кроме того, Татьяна Созонтьева — представитель рабочей группы — рассказала, что более 400 деревьев в парке на данный момент находятся в аварийном состоянии или просто больны. В таком видео они представляют угрозу всей экосистеме зелёной территории. К этому выводу по итогам экспертизы пришли представители регионального Центра защиты леса.

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