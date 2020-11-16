В Дзержинске закрыли школьную столовую, где отравились дети

В столовой прошел ряд проверок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Столовая в дзержинской школе №20, где в минувшую пятницу отравились дети, временно закрыта. Сейчас там сотрудники Роспотребнадзора проводят все необходимые проверки.

«Для установления причинно-следственной связи заболевания с деятельностью по организации питания детей отобраны суточные пробы продукции, сырья, воды, смывов, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. - Организовано обследование сотрудников пищеблока на бактериальные и вирусные кишечные инфекции. Проводится проверка соблюдения санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке школы».

Сейчас столовая закрыта, здесь проводится дезинфекция в помещениях пищеблока, столовой, классах и местах общего пользования.

Напомним, массовое отравление учащихся в школе №20 города Дзержинска случилось в пятницу, 13 ноября. Вечером в этот день ученики начальных классов почувствовали себя плохо, у них проявились признаки острого кишечного расстройства. Несколько человек были госпитализированы в инфекционную больницу. Сейчас, по данным мэрии Дзержинска, в больнице остается четыре человека.

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