Ещё одного замдиректора "Нижегородского водоканала" арестовали за получение взяток

Под стражу заключили ещё одного фигуранта по уголовному делу "Нижегородского водоканала" по факту получения взяток руководителями организации. Николай Жарков арестован до 9 января. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По информации, предоставленной органами власти, постановлением суда от 15 ноября 2020 года Николая Жаркову – заместителю директора – избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 января 2021 года включительно.

Напомним, ранее мы сообщали, что суд уже заключил под стражу трёх других фигурантов по делу. Арестован Николай Николюк, являющийся гендиректором "Нижегородского водоканала". Помимо получения взятки, его обвиняются в ряде других преступлений. Кроме Николюка, арестованы его заместитель и сразу несколько других высокопоставленных лиц. Всех их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и покушении на мошенничество. Владимир Шацков был назначен новым и.о. гендиректора "Нижегородского водоканала".

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