Жители посёлка в Балахне остались отрезанными от цивилизации из-за ремонта моста

Жители целого посёлка в Балахне остались отрезанными от цивилизации из-за ремонта мостов. Только по ним жители могли попасть в центр города, но теперь сразу несколько путей перекрыты. Своей проблемой балахнинцы поделились в социальных сетях.

Один из мостов, по которому они добирались в город, закрыт на реконструкцию с сентября. Завершить работы планируется только летом 2021 года. Так ответил жителям посёлка исполняющий обязанности главы МСУ Балахнинского муниципального района Александр Галкин. Другой мост стоит в аварийном состоянии. Именно поэтому по нему не ходят автобусы. Но жители делятся, что продолжают ездить большегрузы, что только усугубляет состояние моста.

— Как нам жить? Как ездить на работу? К нам быстро приедет скорая, почта? Как мы будем возить детей в детсады и школы? Скоро зима. Это нарушение и пожарной безопасности, и наших прав, как налогоплательщиков! — возмущаются балахнинцы.

Руководители организаций посёлка поддерживают жителей. Все вместе они ведут переговоры с администрацией с начала года. Более того, готовы даже участвовать финансово в восстановлении моста. Но ответ администрации один: мост — объект муниципальный. Ремонтировать его может только город. В 2018 году состоялся последний ремонт, при котором жители так же были отрезаны от города.

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