10 лучших государственных медучреждений определили в Нижегородской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях был опубликован рейтинг самых лучших государственных медучреждений Нижегородской области. Он размещён на сайте премии «ПроДокторов-2020». Составлялся перечень по отзывам жителей региона.

В топ-10 вошли такие учреждения как городская больница №29 (гинекологическая), городская больница №30, больница №1 ПОМЦ, ПФМИЦ (НИИ травматологии и ортопедии — НИИТО), больница №3 ПОМЦ, Кстовская ЦРБ, Стоматологическая клиника Автозаводского района, Кардиохирургическая больница, городская больница №12 и детская городская больница №1.

Не вошли в топ-10, но часто были отмечены следующие клиники: региональный центр эндоскопии, офтальмологическая клиника «Прозрение», детская клиника «УльтраКидс», медицинский центр «Веста-НН», борская «Ультра приват клиник», косметология «Линлайн», медицинский центр «Гастроцентр», медицинский центр «Интра», клиника «Платан» и центр лазерной медицины и косметологии «Мисмед».

Кроме того, нижегородцы определяли лучшие частные клиники и даже конкретных медработников. К примеру, особое признание получили инфекционисты Елена Чунина, Андрей Шубенкин и Татьяна Александрова. Полный рейтинг нижегородских медиков находится на официальном сайте премии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!