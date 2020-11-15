Новогодние праздники для детей разрешили в Нижегородской области

В Нижегородской области разрешили проведение детских новогодних представлений. Этим поделился губернатор региона Глеб Никитин.
По его словам, концертные залы и театры Нижегородского региона могут планировать детские праздники и представления по случаю Нового Года. В силе остаются только ранее упомянутые требования: никаких мероприятий до и после концерта, а соблюдение мер безопасности строго обязательно. Всеми подробностями Глеб Никитин поделился в своём личном инстаграм-профиле.
Напомним, ранее мы сообщали, что по последним изменениям, внесённым губернатором в Указ о режиме повышенной готовности, в Нижегородской области разрешена работа театров, оперных зданий, концертных залов и мюзик-холлов при обязательном соблюдении жёстких требований эпидбезопасности. Кроме того, Глеб Никитин обратил внимание на то, что региональные субсидии продолжат выплачивать концертным залам и театрам до конца 2020 года.
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