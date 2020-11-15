В Нижнем Новгороде уничтожили лепнину на фасаде Усадьбы Ненюковых при ремонте

В ходе ремонта ОКН "Усадьба Ненюковых" в центре Нижнего Новгорода с фасада здания исчезли исторические декоративные элементы. В частности, это касается лепнины. Информацией об этом поделился руководитель Управления госохраны объектов культурного наследия по Нижегородской области Григорий Меламед в своём инстаграме.

Старинное здание располагается по адресу Холодный переулок, дом №4. Жалоба на губительный ремонт его фасада поступила накануне в областное УГО ОКН. В ходе проведённой проверки выяснилось, что проектная документация и проведение ремонтных работ не были согласованы владельцем этого здания.

По факту произошедшего составлены административные протоколы в отношении владельца ОКН – ФНИСЦ РАН и должностного лица, которое ответственно за нарушение. Помимо этого, им выдали предписание о приостановлении работ, о разработке проектной документации и о проведении работ по сохранению ОКН. За порчу фасада исторического здания суд уже выписал штраф должностному лицу. Сейчас назначается дата рассмотрения дела в отношении Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.

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