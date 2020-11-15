Нижегородских школьников вынудили ходить на платные уроки во время пандемии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородские школьники, а именно учащиеся школы №151 Нижнего Новгорода, оказались в возмутительном положении. Детей вынуждали ходить в школу на платные занятия, в обход дистанционного обучения. На это не стала закрывать глаза мама одного из учащихся и обратилась с проблемой лично к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину в его инстаграм-профиле.

По словам нижегородки, в основное учебное время дети занимаются дистанционно, как и положено. Но на платные спецкурсы после уроков они вынуждены ходить в школу.

— Получается в школу ходить нельзя, а за деньги — можно, — возмутилась мама ученика школы №151.

На что глава региона ответил, что это является грубым нарушением установленного на сегодня учебного режима. Глеб Никитин дал поручение министру образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Сергею Злобину проверить поступившую информацию и принять соответствующие меры.

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