Ещё 13 нижегородцев скончались от коронавируса

К сожалению, по данным на 15 ноября, число жертв COVID-19 в Нижегородском регионе приближается к тысяче человек. На настоящий момент их уже 970. За последние сутки ещё 13 нижегородцев не справились с болезнью. Статистика летальных исходов в регионе держится стабильно.

Напомним, что ранее региональный Роспотребнадзор дал рекомендации как вести себя после контакта с больным коронавирусом и кому необходима обязательная изоляция. А кроме того, стало известно, как будут работать нижегородские рестораны и кафе в новогоднюю ночь. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что заведения останутся закрытыми. Вместе с тем, глава региона рассказал и о сроках коронавирусных ограничений.

Режим обязательной самоизоляции для лиц старше 65 лет, беременных и жителей с хроническими заболеваниями продолжается в Нижегородской области. В магазинах, общественном транспорте и общепите продолжаются проверки соблюдения масочного режима.

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