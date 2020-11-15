Ещё 412 нижегородцев заразились коронавирусом

По данным на 15 ноября, в Нижегородском регионе число заражённых коронавирусом увеличилось на 412 жителей за последние сутки. Показатели заболеваемости держатся стабильно. Таким образом, всего в области с диагнозом COVID-19 48 807 человек.

Также за прошедшие 24 часа 148 нижегородцев окончательно смогли побороть опасный вирус. Число выздоровевших хоть и перешагнуло на днях новую отметку в 40 тысяч человек, но суточные показатели выздоровления снизились. На настоящий момент в Нижегородской области 40 239 жителей полностью излечились от COVID-19.

Напомним, что ранее региональный Роспотребнадзор дал рекомендации как вести себя после контакта с больным коронавирусом и кому необходима обязательная изоляция. А кроме того, стало известно, как будут работать нижегородские рестораны и кафе в новогоднюю ночь. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что заведения останутся закрытыми. Вместе с тем, глава региона рассказал и о сроках коронавирусных ограничений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!