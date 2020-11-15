Три человека погибли в аварии в Дивеевском районе

Страшная авария этим вечером произошла в Дивеевском районе Нижегородской области – здесь в результате столкновения Лады и Киа погибли сразу три человека. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.

- ДТП произошло около 17:00 14 ноября в районе населенного пункта Кременки Дивеевского района, - говорится в сообщении. – Там водитель автомобиля Лада не справился с управлением и выскочил на полосу встречного движения. После этого он столкнулся с автомобилем КИА Спортейдж. В результате аварии погибли сразу три человека – водитель и пассажир Лады, а также один человек из автомобиля Киа.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Эта информация предварительная, в дальнейшем она подлежит уточнению.

Напомним, накануне мы писали о массовой аварии в Кстовском районе – здесь столкнулись сразу шесть автомобилей, в том числе фура. В результате аварии один человек погиб и еще шесть пострадали.