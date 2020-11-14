Нижегородцы завоевали медали на Первенстве России по спортивному ориентированию

В состязаниях первенства России принимали участие юноши и девушки от 17 до 20 лет. Фото: Министерство спорта Нижегородской области
Нижегородские спортсмены завоевали четыре медали на Кубке и Первенстве России по спортивному ориентированию. В соревновании участвовали юноши и девушки от 17 до 20 лет. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.
Согласно полученной информации, состязания проходили в Севастополе на Крымском полуострове в период с 7 по 12 ноября 2020 года.
В дисциплине «кросс - эстафета - 3 человека» золотую медаль завоевали нижегородки София Дырда, Елена Антипова, Марина Штернова. Они соревновались среди женской группы в возрасте 19 лет.
Наши спортсмены Денис Ведякин, Сергей Гетманский, Никита Курносов заняли второе место в дисциплине «кросс - эстафета - 3 человека». Парни состязались с другими мужскими сборными в возрастной группе до 21 года.
Ещё одну серебряную медаль в эстафете Нижегородской области принесла команда Алексея Тихончука, Андрея Козырева и Андрея Ухванова. Ранее они выступали в Кубке России.
Бронзу в дисциплине кросс-лонг принес нижегородец Павел Егоров.
Так, участие в первенстве принесло нижегородской сборной четыре медали: 1 золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую.
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