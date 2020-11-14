602 квартиры для детей-сирот приобрели в Нижегородской области

С начала текущего года в Нижегородской области приобретено 602 квартиры для детей-сирот. Об этом сообщает министерство социальной политики Нижегородской области.

Так, на приобретение 461 квартиры заключены муниципальные контракты, кроме того, 6 квартир выделены из муниципального жилищного фонда. В настоящее время также проводятся конкурсные процедуры на приобретение ещё 41 квартиры.

В черте Нижнего Новгорода закуплено 135 жилых помещений из 145 запланированных на этот год. Кроме того, министерство социальной политики Нижегородской области сейчас заключает контракты на ещё две квартиры.

До конца текущего года для детей-сирот должно быть приобретено 691 квартира в домах, введенных в эксплуатацию не ранее 1970 года.

Отметим, что приобретаемые квартиры должны быть с установленной новой сантехникой и оборудованием, а также площадью не менее 30 квадратных метров, без учета лоджий и балконов.

Напомним, что в 2020 году на покупку жилья для детей-сирот выделено около 1 миллиарда рублей.

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