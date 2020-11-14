С начала марта нижегородские предприятия НХП получили 100 млн рублей субсидий

Нижегородским предприятиям в сфере НХП и туризма продлили срок выплаты субсидий до 31 декабря 2020 года. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородским предприятиям народных художественных промыслов, пострадавшим из-за пандемии, выделили субсидии на 100 миллионов рублей. Эти средства пойдут на оплату труда и жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Вопрос о включении сферы НХП в федеральный перечень отраслей, получающих господдержку, был поднят региональным правительством ещё в начале пандемии. Тогда эти инициатива была успешно принята.

- Нижегородская область занимает лидирующие позиции по количеству мест традиционного бытования промыслов, и мы обязаны сохранить их для будущих поколений, - отметил глава региона.

Напомним, что ранее отсрочку по налогам, авансовым платежам и страховым взносам до конца 2020 года получил малый и средний бизнес, в том числе предприятия сферы туризма и гостиничного бизнеса.

- Мы вышли с инициативой продления срока выплаты субсидий для предприятий, чья деятельность связана с народными художественными промыслами, а также с услугами в сфере туризма. Финансовая поддержка нижегородских предприятий жизненно необходима, - подчеркнул директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Сергей Яковлев.

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