Зампредседатель Балахнинского Совета депутатов заключён под стражу

Расследование уголовного дела о мошенничестве зампредседателя Балахнинского Совета депутатов продолжается. Сегодня, 14 ноября, в ходе судебного заседания подозреваемый был заключен под стражу. Об этом сообщается на сайте УФСБ по Нижегородской области.

Напомним, что в отношении Андрея Капустина возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Подозреваемого задержали прямо во время заседания Совета депутатов.

По версии следствия, осенью 2017 года чиновник состоял в преступном сговоре по хищению бюджетных средств. Он заключал фиктивные договора купли-продажи тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения города Балахны. К слову, стоимость недвижимости существенно завышалась.

Ущерб за причиненный вред составил сумму в размере 23,5 миллионов рублей.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Сейчас расследование по этому делу продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!