Ещё 441 нижегородец заражён коронавирусом

По данным на 14 ноября 2020 года, за минувшие сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 418 человек с ранее подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, а общее число выздоровевших в области достигло 40 091 человека. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

За последние сутки было выявлено 441 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 47 395 человек.

К сожалению, число умерших выросло до 957 человек. За минувшие сутки не справились с болезнью ещё одиннадцать нижегородцев.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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