В Лукояновском районе установили 196 новых дорожных знаков

Работы были проведены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Рабочие обновили дорожные знаки на дороге Лукоянов-Салганы-Уразовка в Лукояновском районе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Отметим, что на 20-километровом участке трассы появилось 196 новых дорожных знаков. Их установили по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
- Для нас важно комплексно подходить к обеспечению безопасности водителей и пешеходов: не только приводить в порядок дорожное покрытие, но и обновлять знаки. Это тоже способствует снижению аварийности, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
За 2020 год в регионе было обновлено свыше 2 тысяч дорожных указателей, финансирование данной программы составило примерно 100 миллионов рублей. Это в три раза больше, чем в 2019 году.
Специалисты проверили правильность установки дорожных знаков на участке дороги от Лукоянова до границы с Гагинским районом и отметили их соответствия требованиям ГОСТа.
- Световозвращение соответствует всем нормативам. Знаки должны быть видны на расстоянии 100 метров, новые указатели появляются в зоне видимости уже за 150 метров, - поделился заместитель директора Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Андрей Левдиков.
Известно, что дорожные знаки гарантированно прослужат на дорогах десять лет.
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