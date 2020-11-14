Нижегородская область входит в топ 10 регионов страны по ремонту дорог

Общая площадь отремонтированных дорог и сданных участков составляет 6,73 млн кв. м. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область находится в 10 лучших регионов страны по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил глава Федерального дорожного агентства Андрей Костюк.

По словам главы Росавтодор, регион также успешно справился со строительством развязки Неклюдово-Золотово. По контракту завершение работ на новой транспортной развязке было запланировано на август 2021 года, но в связи со значимостью объекта стройку завершили досрочно. На это региону были выделены дополнительные средства в размере миллиарда рублей.

- Это знаковое событие для региона. Мы сделали важный шаг в развитии транспортной доступности севера области и сообщения с соседними регионами, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В Нижегородской области общая протяженность нового дорожного покрытия по нацпроекту БКАД сейчас составляет 822 километра.

- Это 99,8% от годового объема. По оставшимся объектам работы завершены, ведется приемка, - поделился глава региона.

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