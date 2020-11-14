Яблоки, рис и хлеб из пшеничной муки подешевели в Нижегородской области

За минувшую неделю в Нижегородской области подешевели яблоки, рис и хлеб из пшеничной муки. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.
- По данным службы статистики, за период с 2 по 9 ноября в Нижегородской области средняя цена на яблоки снизилась на 1,5%, на рис – на 1,1%, на хлеб из пшеничной муки – на 5,8%, - говорится в сообщении. – Кроме того, в регионе снизились цены на свинину, молоко и пшено.
Так, теперь рис в магазинах Нижегородской области стоит 75,9 рублей, яблоки - 90,03 рублей, хлеб из пшеничной муки - 59,5 рублей. Цена указана за один килограмм.
Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее указывал на необходимость усилить контроль за ценами на товары первой необходимости и важность нижегородского УФАС в этом процессе.
- Необоснованное завышение цен недопустимо, - подчеркнул глава региона.
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