В РСТ опровергли резкий рост тарифов в Нижегородской области

Для большинства муниципалитетов Нижегородской области предельный рост тарифов на коммунальные услуги не превысит 4%. Об этом сообщает Региональная служба по тарифам.

- Информация, размещенная 13 ноября 2020 года в социальных сетях и на отдельных интернет-изданиях, о резком росте тарифов в 2021 году не соответствует действительности, - подчеркнули в РСТ. – На следующий год правительство России определило рост платежей за «коммуналку» на уровне инфляции - 4%. В Нижегородской области он ниже, чем в других субъектах. К примеру, в Омске он составит 5,3%, в Новосибирске - 4,6%, Новгороде - 6,4%, Кирове - 4,2%.

Тем не менее, региональное правительство даже при предельном уровне в 4% по поручению губернатора Глеба Никитина продолжит политику сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги. Она сохраняется на протяжении последних трех лет.

- Ее цель – замедлить темп роста тарифов, а при наличии объективных факторов - и снизить тарифы, оптимизировать платежи потребителей через переход на одноставочные тарифы без ущерба надежности и качества услуг, - отметила руководитель РСТ Юлия Алешина.