Шесть вузов в Нижнем Новгороде полностью перешли на дистанционное обучение

Шесть вузов Нижегородской области полностью перешли на дистанционный формат работы. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Известно, что в онлайн-формате работают:

- Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия,

- Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет,

- Нижегородская государственная консерватория им. М.И.Глинки,

- Нижегородский государственный инженерно-экономический университет.

- Нижегородский филиал Российского государственного университета правосудия,

- Нижегородский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

- Мы рекомендовали высшим и профессиональным образовательным организациям перейти на дистанционный режим работы по согласованию с их учредителями, - подчеркнул глава региона.

На следующей неделе к перечисленным выше вузам присоединится филиал Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А.Добролюбова и ННГУ имени Лобачевского сохранят практические и лабораторные занятия в очном режиме на минимально необходимом уровне.

По словам губернатора, как только эпидемиологическая ситуация улучшится, то всё вернётся к привычному формату. А пока в приоритете – здоровье студентов и преподавателей.

- Сейчас есть возможность использовать самые разные платформы и ресурсы для того, чтобы получить необходимые знания, - подметил Глеб Никитин.

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