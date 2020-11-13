ИП «Каргин» проиграл суд с нижегородским Минтрансом

Нижегородский перевозчик ИП «Каргин» проиграл суд с региональным министерством транспорта. Об этом сообщается в документах Арбитражного суда Нижегородской области.

- Заявленные требования индивидуального предпринимателя Каргина Дмитрия Валентиновича оставить без удовлетворения, - говорится в постановлении суда. – Его требования заключались в признании незаконным бездействие регионального Министерства транспорта и автомобильных дорог, выражавшееся в непринятии заявления и документов для оформления временного свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту № 71.

Данное решение суда вступит в силу в течение одного месяца со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. Это решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области.

Напомним, ранее у ООО «Лидер-Транс» также были аннулированы действия свидетельств на перевозки.