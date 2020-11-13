Нижегородский врач-реаниматолог показал работу в «красной зоне»

Нижегородский врач-реаниматолог из больницы № 40 ковидного госпиталя в Нижнем Новгороде Алексей Грачев показал, каково приходится медикам в «красной зоне». Об этом он даже снял специальное видео.

- Сейчас я иду в красную зону, надеваю комбинезон, в котором предстоит провести ближайшие шесть часов нашей рабочей жизни – без еды и воды, - рассказал врач. - За этой дверью находятся самые тяжелые больные нашей клиники. Дышат они с помощью аппаратов ИВЛ. И без нашей помощи им никак не справиться. Мы помогаем множеству пациентов города и области. Помогите и вы нам! Носите маски и перчатки, соблюдайте социальную дистанцию. Будьте здоровы и берегите себя!

Напомним, ранее с обращением к нижегородцам выступали руководитель Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области и другие медики. Они также рассказывали о том, как важно соблюдать меры эпидемиологической безопасности. К слову, сейчас маски необходимо носить не только в больницах и в общественном транспорте, но и в лифтах, подъездах и на парковке.