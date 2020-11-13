Страховая компания в Нижнем Новгороде нарушила режим повышенной готовности

Страховая компания в Нижнем Новгороде нарушила указ о режиме повышенной готовности. На руководителя филиала был составлен протокол. Об этом сообщает департамент региональной безопасности Нижегородской области.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения требований эпидемиологической безопасности. В офисе страховой компании на Комсомольском шоссе персонал работал без масок и перчаток, к слову, посетители также не соблюдали масочный режим. Кроме того, в филиале не осуществляется термометрия сотрудников.

В помещении также не наблюдалась разметка социального дистанциирования в полтора метра, и отсутствовали санитайзеры и рецеркуляторы воздуха. Инспекторы отметили, что даже не проводится ежедневная влажная уборка с применением дезинфицирующих средств.

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