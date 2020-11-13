В 2020 году диабет выявили у пяти тысяч нижегородцев

В Нижегородской области растет заболеваемость диабетом. Об этом сообщили в Территориальном фонде ОМС Нижегородской области.

- Только за январь-сентябрь 2020 года число пациентов, у которых впервые был выявлен диабет второго типа, составило 5 327 человек, - сообщили в территориальном фонде ОМС. - В 2019 год в Нижегородской области 2 314 пациентов получили стационарное лечение по поводу диабета первого типа, с диагнозом сахарного диабета второго типа – 10 431 пациент.

При этом на стационарное лечение больных сахарным диабетом из Фонда ОМС в 2019 году было выделено 465,9 миллиона рублей, за 9 месяцев 2020 года – 216,1 миллиона рублей.

- Лечение сахарного диабета и его осложнений осуществляется за счет средств ОМС, включая высокотехнологичную медицинскую помощь, - напомнила директор ТФОМС Нижегородской области Светлана Ермолова. – В частности, пациенты могут пройти эндоваскулярную реваскуляризацию сосудов, реконструктивные органосохраняющие пластические операции стопы, заместительную инсулиновую терапию системами постоянной подкожной инфузии.