После благоустройства в парке «Швейцария» хотят запретить курение и употребление алкоголя

Состоялся очередной совет по благоустройству и развитию парка «Швейцария». Фото: Администрация Нижнего Новгорода

В парке «Швейцария» после завершения благоустройства планируют ввести полный запрет на курение и употребление алкоголя. Такое предложение высказали эксперты нижегородского отделения Общероссийского народного фронта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В настоящее время многие вопросы, которые касаются хода благоустройства, уже были решены администрацией города совместно с общественниками.

- Здесь должно быть созданы все условия для отдыха всех категорий нижегородцев и гостей города, поэтому важно обсуждать проект благоустройства с общественностью и доносить позицию заказчика и проектировщиков, - подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ Борис Караганов.

Дальнейшая судьба парка важна для каждого нижегородца, поэтому во избежание недопонимания было предложено создать подробную и наглядную концепцию благоустройства на сайте парка «Швейцарии».

- Далеко не все горожане знают, что на самом деле происходит в парке, как бережно проходят работы, а с другой стороны, этой неосведомленностью умело пользуются некоторые активисты градозащитники, - поделился эксперт ОНФ Сергей Кузин.

Во время совета были также затронута тема будущего наполнения парка. Представителям общественности интересно наличие катка на территории, лыжных трасс, зимних раздевалок, схемы уборки снега в зимнее года, а также состояние склонов и берегоукрепление Слуды.

- После реализации проекта благоустройства здесь необходимо запретить курение и употребление алкоголя, даже если это нанесет ущерб будущим арендаторам кафе. Народный фронт на этом будет настаивать, ведь здоровье горожан важнее, – высказался эксперт ОНФ Кирилл Богородский.

Отметим, что сейчас многие предложения, предложенные представителями ОНФ, уже были реализованы на практике. В частности, вопрос круглогодичной работы большинства спортивных и детских объектов, пункта проката спортивного оборудования и воссоздания читален.

Также в дальнейшем при разработке правил посещения парка рекомендации «фронтовиков» продолжат учитываться.

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