Акция в поддержку приютов для бездомных животных стартовала в Приокском районе

Цель - сбор корма и необходимых вещей для питомцев из приютов «Верные друзья» и «Планета кошек».
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Сбор корма и необходимых вещей в помощь приютам для бездомных кошек и собак начали в Приокском районе. Акция продлится до 30 ноября, в этот день отмечается Всемирный день домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Организаторами акции выступили ребята из совета молодежи, их также поддержали сотрудники районной администрации. Сейчас общими усилиями они ведут сбор вещей и корма для животных из приютов «Верные друзья» и «Планета кошек».
- В этом году мы хотим помочь питомцам, которые все еще не нашли свой дом. Это может сделать каждый, - поделились организаторы. - Надеемся, что неравнодушные нижегородцы поддержат нашу акцию.
Приюты для животных примут в дар: сухие и влажные корма для собак и кошек, поводки от 5 метров, игрушки, лотки, переноски, ошейники, лежанки, когтеточки, одеяла, пеленки, наполнители, мешки для уборки, средства для мытья посуды и помещений, хозяйственные, резиновые и медицинские перчатки.
Сбор помощи осуществляется по адресу: пр. Гагарина, 148 (здание администрации Приокского района). Предварительно нужно позвонить и договориться о времени передачи по телефону: 465-02-88.
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