Зампредседателя Балахнинского Совета депутатов задержан за мошенничество

Сотрудники УФСБ по Нижегородской области накануне прямо во время заседания задержали заместителя председателя Совета депутатов Балахнинского городского округа Андрея Капустина. Его обвиняют в мошенничестве.

- В отношении Андрея Капустина возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщает канал «Опер пишет». – Сотрудниками регионального ФСБ было установлено, что чиновник вместе со своими подельниками организовал схему хищения бюджетных средств. Это было сделано путём заключения фиктивных договоров по завышенным ценам с участием АО «Нижегородская областная коммунальная компания» и подконтрольной ему ООО «Балахнинской коммунальной компанией».

В общей сложности, им удалось похитить 5,7 миллионов рублей. При этом были созданы посылки для ущерба бюджету Нижегородской области в сумме 28 миллионов рублей. Сейчас расследование этого дела продолжается. Как ожидается, завтра судом он будет отправлен под арест.