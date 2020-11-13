В 19 районах Нижегородской области не обнаружено новых случаев коронавируса

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 19 муниципалитетах.

Согласно информации на 13 ноября 2020 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 46 954 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 21 690 зараженных, а остальные 25 264 человека – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (4 439 человек) и на Бору (2 371 человек). Следом идёт Павловский район - зараженных 1 932 человека, и 1 145 жителей Богородского района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 5 235

Ленинский – 3 510

Советский – 2 835

Канавинский – 2 482

Московский – 2 205

Сормовский – 2 148

Нижегородский – 1 656

Приокский – 1 619

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