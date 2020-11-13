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Глеб Никитин прокомментировал инцидент с нападением на врачей скорой помощи

Губернатор Нижегородской области пообещал оказать поддержку медикам
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Сотрудникам скорой помощи, на которых было совершено нападение утром 12 ноября, будет оказана вся необходимая поддержка. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы, - отметил Глеб Никитин. – Всем сотрудникам, на которых было совершено нападение, окажут всю необходимую поддержку, в том числе психологическую помощь. Но я бы со своей стороны, хотел напомнить нижегородцам, что неуважительное отношение к сотрудникам скорой помощи недопустимо в принципе. Люди сейчас работают с полной самоотдачей. Поэтому я прошу жителей нашего города оказывать содействие медикам относиться к их труду с пониманием.

Напомним, 34-летний мужчина обстрелял экипаж скорой помощи на улице Вятской утром 12 ноября. Медики приехали в этот дом на вызов к больной женщине, которая после оказания необходимой медицинской помощи, отказалась от госпитализации. Однако ее сын, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, продолжал требовать, чтобы ее увезли в больнице. В результате, во время спора мужчина достал травматический пистолет и принялся стрелять. К счастью, никто не пострадал.

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