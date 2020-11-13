Меры поддержки для предпринимателей, пострадавших от коронавируса, продлят на три месяца

Продление на три месяца мер поддержки для предпринимателей, пострадавших от коронавируса, поможет им в этот непростой период. В этом уверен губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- В соответствии с указом председателя правительства России Михаила Мишустина в нашей стране на три месяца продляют отсрочки по налогам, авансовым платежам и страховым взносам для пострадавшего из-за пандемии малого и среднего бизнеса, - говорится в сообщении. Соответствующие изменения внесены в постановление Правительства РФ «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики».

По мнению Глеба Никитина, это решение является своевременным, учитывая, что ситуация с коронавирусом остается напряженной.

- Нынешняя ситуация не позволяет принимать решения о снятии или ослаблении ограничений, - пояснил Глеб Никитин. - Как следствие, необходимо продление и расширение мер поддержки бизнеса.

Как отметил Глеб Никитин, такая работа ведется не только на федеральном, но и на региональном уровне. В частности, до конца года были продлены субсидии на оплату труда сотрудникам и оплату коммунальных услуг компаниям из пострадавших отраслей.

- Сейчас региональными субсидиями воспользовались уже порядка 2 тысяч юридических лиц, - отметил Глеб Никитин. - Сотрудники правительства круглосуточно мониторят ситуацию в регионе. Сейчас мы рассматриваем различные варианты введения дополнительных мер поддержки бизнеса.