Ещё 433 нижегородца заражены коронавирусом

По данным на 13 ноября 2020 года, число выздоровевших в Нижегородской области за прошедшие сутки составило 390 человек, а общее количество достигло 39 724 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.
Отметим, что в регионе за последние сутки было выявлено 433 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 46 954 человека.
В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 7 109 коек для больных коронавирусом. В частности, более 3 тысяч обеспечены кислородом, а 845 - аппаратами ИВЛ.
Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 1 408 868 человек. Средний показатель тестирования составил 452,3 теста на 100 тысяч населения.
Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.
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