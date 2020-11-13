Ещё 433 нижегородца заражены коронавирусом

По данным на 13 ноября 2020 года, число выздоровевших в Нижегородской области за прошедшие сутки составило 390 человек, а общее количество достигло 39 724 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Отметим, что в регионе за последние сутки было выявлено 433 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 46 954 человека.

В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 7 109 коек для больных коронавирусом. В частности, более 3 тысяч обеспечены кислородом, а 845 - аппаратами ИВЛ.

Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 1 408 868 человек. Средний показатель тестирования составил 452,3 теста на 100 тысяч населения.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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